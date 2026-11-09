Флеш розкрив, як окупантам вдається влучно атакувати українські мости (фото)

Інерційна система такої точності для балістичної ракети не забезпечить, каже фахівець.

Російські окупаційні війська застосовують балістичні ракети "Іскандер" для атак по українських мостах. І, на жаль, противник робить це "дуже влучно".

Як пояснив у своєму Телеграм-каналі радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, під час тривог над усією країною відбувається тотальне придушення навігації. У таких умовах ворожій балістичній ракеті доволі складно уразити ціль із точністю до метра.

"Інерційна система такої точності не забезпечить. А влучити наш противник хоче. Тому на "Іскандерах" застосовуються головки наведення оптичного типу 9Э436, 9Б918 або дорогі головки з радіолокаційним наведенням 9Б918", – розповів він.

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За словами Бескрестнова, під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості. Тоді у систему наведення ракети вносяться уточнення.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 8 листопада під ворожим ударом опинився Кременчук Полтавської області. Ворог атакував місто дронами – було зафіксовано влучання у житловий будинок та готель. Місце влада повідомляла про постраждалих, серед яких 16-річний підліток.

Тим часом ГУР назвало імена організатора і льотчиків, які бомбили школу в Комишувасі Запорізької області. Ворог скинув на неї кілька авіабомб, поки в укритті ховалися люди. Десятки людей загинули внаслідок атаки.

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