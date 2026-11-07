ГУР назвало імена організатора і льотчиків, які бомбили школу в Комишувасі

ГУР встановило, що для авіаудару по школі окупанти задіяли чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони ідентифікувало російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області.

Про це повідомили в ГУР. Так, за даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Федір Володимирович Зубако, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії.

Розвідники додали, що для скоєння воєнного злочину росіяни залучили чотири літаки Су-34.

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"До бомбового удару по селищу Комишуваха 2 листопада залучалася тактична авіаційна група № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву генерального штабу ЗС РФ, яка сформована на базі 11 змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії і 559 бомбардувального авіаційного полку 1 змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО ПКС ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України також встановила російських льотчиків, які здійснили ці скиди:

капітан Єлісєєв Сергій Олександрович;

капітан Звєрєв Дмитро Андрійович;

старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович;

старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович;

лейтенант Перехрест Вадим Олегович.

Екіпаж ще одного російського літака встановлюється, додали в ГУР.

Удар по Комишувасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в комишуваську гімназію "Джерело", зруйнувавши спортивну залу та господарську будівлю. Через годину окупанти додатково скинули ще одну ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії, де розташовувалися пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

Унаслідок вибуху авіабомби люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Частину знайдених тіл наразі ще не вдалося ідентифікувати. У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК, щоб встановити особи загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.

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