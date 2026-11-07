'Нептуни' рознесли завод в Орлі, який випускає компоненти до 'Іскандерів'

Ураження цього заводу ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, які потім летять на Україну.

У ніч на 7 листопада ракетні війська з берегових ракетних комплексів "Нептун" завдали удару по підприємству російського військовопромислового комплексу АТ "Протон-Електротекс" в Орлі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. "Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що в даний час масштаби завданих збитків уточнюються.

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АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М".

"Ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія РФ б'є по українських містах", - наголосили в Генштабі.

Удари по Росії

30 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна визначила нові напрямки для застосування далекобійних засобів ураження. Він зазначив, що в зоні досяжності вже перебувають російські об'єкти від Ямалу до Західного Сибіру, а Україна працює над розширенням цієї дальності.

Раніше президент також наголошував, що російська військова інфраструктура, нафтопереробні підприємства, логістика та об'єкти, які забезпечують фінансування війни, залишатимуться серед цілей українських ударів.

1 листопада Зеленський повідомив про результати ударів по Росії. Серед ураженого були комбінат з випуску ракет і ППО на $70 млн.

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