Відразу декілька сімей з Бахмута попросили поліцію вивезти їх з-під вогню.

Евакуаційна група "Білий янгол" провела успішну евакуацію людей з околиці Бахмута.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, людей провели безпечним шляхом до броньованого авто та евакуювали.

"Згорілі будинки, потрощені вулиці – так зараз виглядає Бахмут. Але навіть у цьому пеклі люди отримують піклування, а діти – новорічні подарунки. Група "Білий Янгол" допомагає вижити в місті, на штурм якого РФ кидає всі сили", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

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Там уточнили, що відразу декілька сімей з Бахмута попросили поліцію вивезти їх з-під вогню. "Вчора ледь не вбило. Потрапляння в мій дім, п’ятиповерхівку. Два поверхи зруйновано", - розповіла одна з жінок.

Інші люди жили у розбитому приватному секторі, під ударами росіян, без доступу до найнеобхіднішого, відірвані від усього світу. Оскільки проїхати там неможливо, поліція добиралася до мешканців пішки, по бездоріжжю.

"Ризикуючи життям, "янголи" успішно евакуювали всіх і допомогли донести речі. Забрали навіть кота", - йдеться у повідомленні.

Врятованих доставили до "пункту незламності", звідки громадяни вирушать до більш безпечних місць.

Бахмут - місто-фортеця

В Бахмуті тривають жорстокі бої. Українські військові утримують це місто і окупантам не під силу зайняти його.

Як відзначили аналітики ISW, сили РФ на Бахмутському напрямку вже виснажені.

Сьогодні стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

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