Експерти порівнюють ситуацію під Бахмутом з подіями в Херсоні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) описали ситуацію на Бахмутському напрямку. Сили росіян виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

"Бойові втрати російських військ, ймовірно, змушують російських військових в районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення", - зазначено в новому звіті ISW. Аналітики також навели слова представника східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, який вже повідомляв, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні і батальйонні тактичні групи, а замість цього діють невеликими групами від десяти до п'ятнадцяти військовослужбовців.

"Сили РФ аналогічним чином виродилися з ротних і батальйонних тактичних груп в окремі групи, розміром з відділення, коли російські підрозділи в Херсонській області помітно деградували в серпні 2022 року", - додали експерти.

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Оцінюючи тоді ситуацію в Херсонській області, аналітики говорили про кульмінацію російського наступу, адже командування РФ вже не могло керувати рашистами у складі ешелонів.

"Темпи просування російських збройних сил в районі Бахмута останнім часом сповільнилися через зростаючу нестачу особового складу і боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій в цьому районі в найближчому майбутньому. Повідомлення про використання російськими військовими груп розміром з відділення, ймовірно, є результатом тривалої війни на виснаження і вказують на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу", - зазначили в ISW.

Окупанти продовжують безуспішні спроби наступу на Соледар, 27 грудня вони знову намагалися наступати і на Бахмут. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що відбили атаку "вагнерівців", навіть пропагандистські ЗМІ РФ заявляли про запеклі бої в районі Опитного, які тривають понад місяць.

"Наступальні операції російських збройних сил на сході України в значній мірі залежали від артилерійської підтримки для посилення наземних атак, і проблеми з поставками артилерійських боєприпасів можуть істотно вплинути на здатність російських військ підтримувати нинішній темп наступальних операцій в районі Авдіївки-Донецька", - додали в ISW.

Останні новини з Бахмутського напрямку

Захисники України стійко утримують фортецю-Бахмут. Докладаючи неймовірні зусилля, наші герої відбивають атаки рашистів. Вся Україна тримає руку на пульсі і стежить за героїчними подвигами військових, які дають відсіч російським окупантам.

27 грудня захисники Бахмута вийшли в прямий ефір і дали обіцянку українцям. Наші герої розповіли, що зараз відбувається в місті, і з яким настроєм вони стримують натиск ворога.

Також стало відомо, що під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу "вагнерівців". Трупи рашистів усіяли українську землю, немов проліски. В Офісі президента зазначали, що обстановка під Бахмутом залишається дуже складною, але контрольованою. Втрати російських окупантів на цьому напрямку важко уявити, проте фото з Бахмутського напрямку чудово демонструють, наскільки багато сил там втратила РФ.

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