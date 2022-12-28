Генерал-майор заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборона України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті Донецької області, де точаться важкі бої.

Як повідомляють у прес-службі ГУР, Буданов перебував у Бахмуті 27 та 28 грудня. Генерал-майор відвідав передові позиції, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Під час візиту Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання. Крім того, він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських загарбників.

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Бої за фортецю Бахмут

Українські воїни стійко утримують Бахмут, відбиваючи атаки рашистів. 27 грудня захисники Бахмута вийшли в прямий ефір і дали обіцянку українцям. Наші герої розповіли, що зараз відбувається в місті, і з яким настроєм вони стримують натиск ворога.

Також стало відомо, що під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу "вагнерівців". Трупи рашистів усіяли українську землю, немов проліски. В Офісі президента зазначали, що обстановка під Бахмутом залишається дуже складною, але контрольованою. Втрати російських окупантів на цьому напрямку важко уявити, проте фото з Бахмутського напрямку чудово демонструють, наскільки багато сил там втратила РФ.

Аналітики ISW заявили, що сили росіян виснажені, а тому п одії можуть наближатися до кульмінації.

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