Вони можуть знати, що за Україною спостерігають всі міжнародні інстанції, і намагаються знизити підтримку нашої країни.

Свідчення окупантів про тортури в українському полоні — це брехня. Полонені росіяни можуть намагатися знизити підтримку нашої країни в очах міжнародного співтовариства. Або ж вони просто так веселяться.

Про це на Радіо NV розповіли знамениті фотографи Влада і Костянтин Ліберови, які побували в таборі для військовополонених. "Це зовсім інші люди, у них зовсім інші цінності. Можливо, їм просто це по фану. Вони, можливо, просто знають, що за нами спостерігають всі ці міжнародні агентства; і якщо вони їм що-небудь скажуть, то нам буде важко або менше будуть давати зброю. Або вони просто підлі і тупі люди", — розповів Костянтин Ліберов.

Влада додала, що фотографи бачили не всіх полонених, але багатьох. Всі вони, навіть ті, хто не хотів спілкуватися, — це "добре вгодовані люди без слідів побоїв".

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"Вони як мінімум тобі в очі дивляться досить нахабно. Страху немає. Ти не бачиш, що людина залякана. Ні. Вони добре себе почувають", — розповіла Влада Ліберова і підкреслила, що військовополонених не готували до зустрічі з фотографами. Сімейство вписували в графік.

"Я думаю, що вони брешуть, коли кажуть, що в полоні якісь тортури або що-небудь таке. Ми бачили адміністрацію табору. Це все абсолютно адекватні люди. У госпіталі кажуть, що досить поширена практика, коли вони на цих продуктах наших навіть можуть набирати вагу іноді. Іноді приїжджають такі не дуже, а потім потроху від'їдаються. Ви бачили, як їх годують. Там все згідно з нормами і по калоріях. Вони отримують все, що потрібно. Тобто, вони брешуть", — підсумувала Влада Ліберова.

Скандальний звіт ООН: що відомо

Моніторингова місія ООН 24 березня опублікувала документ про поводження з військовополоненими. У ньому вона представила докази, що окупанти стратили 15 українських військовополонених, а також використовували солдатів ЗСУ в якості "живого щита". Тортури і загибель через відсутність належної медичної допомоги теж згадувалися в звіті.

При цьому в документі повідомлялося про страту 25 російських полонених. Один з таких інцидентів нібито стався в Луганській області в березні 2022 року. А ще у звіті було зазначено, що військовополонені рашисти скаржилися на тортури в українських таборах.

На відміну від України, Росія не надала моніторинговій місії доступу бійцям, які перебувають у полоні.

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