При цьому Росія не допускає групи ООН до українських військовополонених.

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що задокументували десятки випадків страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляється про страти 15 українських військовополонених російськими військами, використання їх в якості живого щита, загибель двох поранених через відсутність медичної допомоги, а також про тортури, пише CNN.

Наводиться історія офіцера Нацгвардії України, якого у квітні 2022 року катували та стратили після відмови передати пароль для входу на радіостанцію у Маріуполі. "Військовослужбовець отримав три постріли в груди і один раз в голову після захоплення бойовиками групи найманців "Вагнера" в селі на південь від Бахмута", - йдеться в повідомленні.

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Також в ООН заявляють, що отримали інформацію про страту щонайменше 25 російських військовополонених. За їхніми даними, один з інцидентів стався в березні 2022 року в Луганській області.

"Згідно зі звітом ООН, деякі члени пов'язаних з Росією збройних угруповань були вбиті українськими військовослужбовцями після відмови оголосити про свій намір здатися. У звіті ООН говориться, що російські бойовики, деякі з яких, можливо, поранені або мертві, лежали на землі після артилерійського обстрілу", - пише видання.

В ООН зазначили, що Україна надала їхнім групам повний доступ до російських військовополонених. Водночас Росія не дає доступ до українських військовополонених, незважаючи на неодноразові запити. Був тільки один випадок в серпні, коли групі ООН дозволили зустрітися з групою з 13 українських військовополонених, що утримуються в окупованому Луганську. Однак допитати їх їм не дозволили.

Страти українських військовослужбовців

Нагадаємо, що влітку посольство Росії у Великобританії закликало стратити полонених військовослужбовців полку "Азов" через повішення.

Наприкінці липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці Донецької області стався вибух. У Росії заявили, що в результаті цього загинуло понад 50 українських військовополонених.

Також влітку в мережі публікували відео жорстокої страти українського військовослужбовця окупантами. Чоловіка кастрували, а потім вбили.

У березні цього року в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна після слів "Слава Україні!". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Восени окупанти заявили, що українські військовослужбовці розстріляли російських окупантів, які здавалися в полон. Військовий експерт Томас Тайнер заявив, що цей інцидент не можна вважати військовим злочином, оскільки росіяни порушили процедуру здачі в полон.

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