Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала дві нові доповіді, в яких стверджує про імовірні порушення прав російських військовополонених з боку української сторони.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив здивування, що представники Організації Об'єднаних Націй на особистих зустрічах жодного разу не говорили про імовірні порушення прав російських полонених в Україні, повідомив він у Telegram.

Омбудсмен зауважив, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала дві нові доповіді — про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року.

Зокрема, висновки місії підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів на території України, порушення прав людини та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права, а також загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство – такі злочинні дії вчиняє агресор.

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Водночас Лубінець прокоментував висновки місії у питанні щодо поводження з військовополоненими.

"Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координатором системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж, хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій. "Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються", - наголосив Лубінець.

Він закликає ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.

Скандальна доповідь ООН – про що йшлося

У тексті спостерігачі вказали на підтверджені дані про щонайменше 15 страт українських військополонених з боку Росії, використання їх у ролі "живих щитів". Також йшлося про загибель двох поранених бійців ЗСУ через відсутність медичної допомоги і про тортури.

Водночас в ООН нібито отримали підтвердження страти 25 російських військовополонених. За їхніми даними, один з інцидентів стався у березні 2022 року в Луганській області. Підкреслювалось, що Україна, на відміну від Росії, надала їхнім групам повний доступ до місць утримання військовополонених.

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