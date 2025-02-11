Експерт порівняв це з підривом пейджерів у Лівані.

Російські окупаційні війська отримали "гуманітарною лінією" начинені пластидом FPV-окуляри, які детонують під час увімкнення.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на представника АТ "НВП", що займається розробкою і постачанням РЕБ-обладнання. За його словами, чоловік передав їм партію FPV-окулярів Skyzone Cobra X v4, під час увімкнення яких здійснювався підрив.

Один з провоєнних Telegram-каналів повідомив, що російські загарбники заявляють про численні випадки постачання таких окулярів волонтерами. Вони нібито не знають про це:

Відео дня

"В окулярах встановлені саморобні вибухові пристрої з 10-15 грамами пластичної вибухової речовини. Детонація відбувається під час увімкнення окулярів. Усі коробки упаковані, але мають неявні ознаки розкриття".

Військовий експерт і викладач міжнародних відносин у Сассекському університеті Великої Британії Метью Форд в коментарі Business Insider порівняв цю атаку із масовим підривом пейджерів у Лівані. На його думку, метою цієї операції є гальмування надходження волонтерської допомоги на фронт - окупантам доведеться ретельніше перевіряти все, що їм передають.

Зазначається, що Skyzone постачає свою продукцію як російським, так і українським компаніям. Cobra X v4 можна придбати на Amazon за 324 долари.

Вибухи пейджерів у Лівані

У вересні 2024 року на території Сирії та Лівану одночасно вибухнули пейджери, які використовували члени "Хезболли". Повідомлялося про загибель від 8 до 12 людей, ще понад 2 тисячі отримали поранення.

За повідомленнями західних ЗМІ, ці пристрої були оснащені вибухівкою, яку, ймовірно, заклали ізраїльські спецслужби.

Вас також можуть зацікавити новини: