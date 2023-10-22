Вони затримали кур'єра.

Російські окупанти заявили, що випускників Армавірського військового авіаційного училища нібито намагалися отруїти.

У пабліку Fighterbomber, який ведеться від імені російського винищувача-бомбардувальника у відставці, вказується, що інцидент стався 21 жовтня. За його словами, "свято" на честь річниці випуску відвідали 77 гостей.

"Вдячні шанувальники роботи і служби випускників (а випускники випустилися 20 років тому, це в основному діючі льотчики на серйозних посадах і званнях) не змогли пройти повз цієї події і прислали на ювілейний випуск величезний 20кг торт і кілька ящиків віскаря", - написав він.

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"Випускники" вже порізали торт, проте не стали їсти, оскільки не з'ясували, хто міг його надіслати. Пізніше окупанти затримали кур'єра. Повідомляється, що він родом з окупованого Мелітополя, після доставки торта і алкоголю чоловік нібито купив квиток на літак.

"Z" -блогер каже, що чоловік нібито розповів про сильнодіючу отруту в торті і отруєний алкоголь. "Навіть емблему АВАКУЛ намалювали актуальну. Торт робився з нуля в Армавірі. Кондитерів зараз шукають", - додав він.

Отруєння оккупантів: останні новини

Нагадаємо, раніше загарбники скаржилися на смертність в Маріуполі в результаті загадкових зупинок серця. Вони заявляли, що військовослужбовців РФ можуть труїти.

А в Мелітополі повідомлялося, що "невідомі жінки" могли отруїти самогоном 11 окупантів.

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