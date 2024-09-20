'Пейджери чекали на команду': 'Хезболла' помститься Ізраїлю за атаку, - Politico

Незрозуміло, якими будуть наступні дії руху. Не виключено, що угрупування думає над мирними переговорами.

Цього тижня тисячі пейджерів і рацій вибухнули в руках бойовиків ліванської "Хезболли", що привернуло увагу всього світу. Вважається, що ізраїльські служби безпеки змогли одночасно активувати вибухівку, приховану в цих портативних пристроях, демонструючи високий рівень технічної майстерності, пише Politico.

У вівторок пейджери в Лівані почали подавати звукові сигнали нібито від лідерів "Хезболли" близько 15:30. Проте за кілька секунд вони вибухнули, вбивши та поранивши людей, що знаходились поблизу. Наступного дня схоже сталося з раціями.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я Лівану, унаслідок цих скоординованих атак загинули 37 осіб, а тисячі були поранені, серед них і діти.

Відео дня

За даними агенції Reuters, керівництво "Хезболли" перейшло на використання аналогових пристроїв, таких як стаціонарні телефони та пейджери, ще на початку року, намагаючись уникнути складного ізраїльського спостереження після кількох авіаударів, спрямованих на їхніх командирів.

Експерти вважають, що цей напад суттєво підірвав довіру "Хезболли" до їхніх електронних пристроїв. Як зазначає Роб Мугга, директор SecDev Group, "атака серйозно зменшила здатність Хезболли спілкуватися".

"Хоча "Хезболла" помститься, не зовсім зрозуміло, якими будуть їхні наступні кроки", - сказав Мугга.

Експерти з безпеки підозрюють, що вибухівка могла бути прихованою в пристроях ще до того, як вони потрапили до "Хезболли". Ліор Табанскі, спеціаліст з технологій і безпеки, пояснив, що такі атаки потребують тривалої таємної розвідувальної операції, щоб виявити ланцюг постачання "Хезболли" та закласти вибухівку у пристрої.

"Пристрої також були сконструйовані так, щоб не вибухати спонтанно, а лише у відповідь на певну команду", - додав Табанські.

Бойовики Хезболли імпортували близько 5000 пейджерів п'ять місяців тому. Частина цих пристроїв була виготовлена тайванською компанією Gold Apollo, яка заявила, що не співпрацює з "Хезболлою".

Ізраїльські атаки на "Хезболлу" також можуть мати політичний підтекст. За словами сера Алекса Янгера, колишнього начальника MI6, "прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, намагався продемонструвати своїй коаліції, що бореться з терором". Однак Янгер також підкреслив, що "Хезболла" не зацікавлена в повномасштабній війні з Ізраїлем, оскільки це знизило б її можливості.

Можлива відповідь "Хезболли" залишається відкритим питанням, але конфлікт, як зазначив Мугга, може також підштовхнути угрупування до мирних переговорів.

Вибухи пейджерів у Лівані

17 вересня по всьому Лівану масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Загинули щонайменше 12 осіб, повідомлялося і про тисячі поранених. В угрупованні цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

Вже 18 вересня у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка. Повідомлялося про загиблих та сотні постраждалих.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях країни. Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, із Моссадом, усіма органами і всіма структурами. І, за його словами, результати "дуже вражаючі". Це стало першою заявою офіційної особи Ізраїлю, яка б повʼязала події в Лівані із цією країною.

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