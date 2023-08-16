Частина тренінгів може проходити на більш близьких до України територіях, тобто в Польщі або Румунії.

Міністерство Збройних сил Франції оголосило тендер на надання підтримки в навчання українських військових, повідомляє Le Point. Таким чином, відомство відкрило двері для залучення до цієї місії приватних компаній-партнерів - в першу чергу тих, які засновані або управляються колишніми французькими військовослужбовцями.

Як повідомляє видання, тендер стосується трьох основних областей: навчання навичкам застосування систем озброєння, підготовки командних пунктів підрозділів ближнього бою та надання перекладачів з декількох мов (з французької, української, англійської, польської та румунської) для допомоги французьким інструкторам. Це дозволяє припустити, що частина тренінгів може проходити на більш близьких до України територіях, тобто в Польщі або Румунії.

Мета проекту: заповнити дефіцит засобів навчання і прискорити темпи без шкоди для підготовки французьких військовослужбовців. Як зазначає журнал, аутсорсинг також має дві інші важливі переваги. По-перше, він дозволяє залучати європейські компанії, краще знайомі з радянською технікою, широко поширеною в українській армії. Другий плюс в тому, що тендер відкриває французьким компаніям можливість скористатися коштами з європейських фондів, призначених для військової підтримки України.

Відео дня

Навчання українських військових за кордоном

Українські захисники проходять навчання в ряді країн, зокрема в Німеччині, Польщі та Великобританії. У квітні 2023 року воїни ЗСУ завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar, які проходили в Данії.

США продовжують навчати підрозділи Збройних сил України на новій техніці, а також – веденню тактики за натовськими стандартами. Це навчання проходить у Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: