Сполучені Штати продовжують навчати підрозділи Збройних сил України на новій техніці, а також – веденню тактики за НАТОвськими стандартами. Ці навчання проходять у Німеччині.
"Навчання продовжуються у Графенвері", – наводить заяву речника Пентагону генерала Патріка Райдера під час брифінгу "Укрінформ".
За його словами, зараз там перебувають понад дві тисячі українських військовослужбовців.
"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", – наголосив він, зауваживши що в подальшому тренування залежатимуть від того, скільки військових Україна зможе відправити на навчання.
Навчання українських військових за кордоном
Українські захисники проходять навчання в низці країн, зокрема в Німеччині, Польщі та Великій Британії. У квітні 2023 року воїни ЗСУ завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar, які проходили в Данії.
Наприкінці березня 2023 року українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США. Роботі з ними вчили 65 військовослужбовців.
Крім того, найближчим часом почнуться навчання українських воїнів на танках M1 Abrams. Тренування проводитимуть в Німеччині.