Навчання проходить у німецькому Графенвері.

Сполучені Штати продовжують навчати підрозділи Збройних сил України на новій техніці, а також – веденню тактики за НАТОвськими стандартами. Ці навчання проходять у Німеччині.

"Навчання продовжуються у Графенвері", – наводить заяву речника Пентагону генерала Патріка Райдера під час брифінгу "Укрінформ".

За його словами, зараз там перебувають понад дві тисячі українських військовослужбовців.

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"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", – наголосив він, зауваживши що в подальшому тренування залежатимуть від того, скільки військових Україна зможе відправити на навчання.

Навчання українських військових за кордоном

Українські захисники проходять навчання в низці країн, зокрема в Німеччині, Польщі та Великій Британії. У квітні 2023 року воїни ЗСУ завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar, які проходили в Данії.

Наприкінці березня 2023 року українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США. Роботі з ними вчили 65 військовослужбовців.

Крім того, найближчим часом почнуться навчання українських воїнів на танках M1 Abrams. Тренування проводитимуть в Німеччині.

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