Росія не має виграти війну в Україні, бо це поставить під загрозу безпеку Європи загалом.

Франція надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту НАТО в Мадриді, пише BFM TV.

"Союзники виконують свої обов’язки. Франція дуже швидко доставить 6 додаткових гармат Caesar, а також бронетехніку для захисту від жорстокої агресії Росії", - сказав Макрон.

Він заявив, що Росія не має виграти війну в Україні, бо це поставить під загрозу безпеку Європи загалом.

Макрон відкинув звинувачення Росії у тому, що війна була реакцією на агресивну поведінку НАТО.

Він також оголосив, що союзники "одностайно вирішили посилити нашу економічну та військову підтримку України".

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину.

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