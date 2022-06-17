Також було ліквідовано до 15 одиниць озброєння окупантів.

Українські артилеристи знищили понад 15 одиниць озброєнь окупантів за допомогою самохідної артилерійської установки Caesar.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Одним залпом 6 "Цезарів" накрили район, де противник зосередив понад 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї", - зазначають артилеристи.

Також сказано, що самохідні гаубиці Caesar уражають кремлівських загарбників на відстані понад 20 км від лінії фронту з високою точністю.

"Українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на системи озброєння НАТО та їхні стандарти. Артилеристи дуже ефективно застосовують САУ Caesar та інші САУ на полі бою", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, навесні Франція передала Україні 155-мм самохідні артустановки типу Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan.

30 травня міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна передасть Україні ще одну партію Caesar.

16 червня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв додатково надати Україні самохідні артилерійські установки Caesar.

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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