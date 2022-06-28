Міністр також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ "Цезар" крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів.

Про це він сказав в інтерв’ю, пише BFMTV.

"Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю - ред.), які оснащені зброєю", – сказав міністр.

Міністр також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ "Цезар" крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

Раніше президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція готова надати Україні додаткові самохідні артилерійські установки "Цезар". ВСУ раніше продемонстрували, як самохідні гаубиці Caesar б'ють російських окупантів на фронті.

Довідка УНІАН. Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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