Півострів — це стратегічна ціль для нашої країни, але війська будуть діяти планомірно.

Нове озброєння від США та інших союзників дозволить Україні повернути всі тимчасово окуповані території, включаючи Крим. У нашої країни вже є перелік кроків, які будуть реалізовані після прибуття свіжих партій військової допомоги.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю порталу CNN.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Крим — стратегічна ціль для України, тому що це українська територія. Але ми будемо рухатися крок за кроком", — заявив Резніков.

За словами міністра оборони, подальші дії українських захисників після нових поставок озброєння буде поділено на три етапи. На першому планується стабілізувати ситуацію на фронті, щоб запобігти втратам у боях проти російських військ.

Другий крок — це відтиснення окупантів на кордони до 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення. А на третьому етапі з партнерами України обговорюватимуться "шляхи звільнення територій, включаючи Крим".

Журналіст запитав Резнікова, чи може спроба повернути півострів військовим шляхом спровокувати Росію. Міністр відповів, що це питання не розглядається.

"Це не має значення. Тому що вони [росіяни] побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони також побачать це в Маріуполі, що це Українські землі, і Крим — теж українська земля, незважаючи ні на що", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, 15 червня відбулася зустріч західних партнерів України у форматі "Рамштайн-3". В результаті переговорів було прийнято рішення про постачання нової зброї нашій країні. США передадуть артилерію, HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons. Словаччина відправить вертольоти, Канада, Польща і Нідерланди — артилерію, а Німеччина — РСЗВ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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