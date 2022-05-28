В результаті ударів знищено два танки ворога, дві БМД, вантажівку з боєкомплектом ЗС Росії.

Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR і ефективно нищать російських окупантів.

Про це повідомлє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 секунд - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!" - коментують військові.

В результаті ударів знищено два танки ворога, дві БМД, вантажівку з боєкомплектом ЗС Росії.

Напередодні стало відомо, що причіпні саморухомі гаубиці FH70 вже перебувають на передовій.

Завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.

Як писав УНІАН, до ЗСУ уже надійшли потужні протиракетні ракети "Гарпун" разом з наземними пусковими установками. Це допоможе розблокувати Чорне море.

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