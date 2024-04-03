За словами Захарової, "у квітні група буде приведена у стан повної бойової готовності для оперативного броска на український театр воєнних дій".

Франція відправляє в Україну 1500 військових. Таку інформацію озвучила спікер Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова.

За її словами, "з'являються нові відомості про підготовку Парижем воєнного контингенту для відправки в Україну".

"У цих цілях командування французького іноземного легіону на початку березня затвердило склад батальйонної тактичної групи чисельністю близько 1500 людей. Очікується, що у квітні група буде приведена у стан повної бойової готовності для оперативного броска на український театр воєнних дій", - зазначила Захарова.

При цьому вона звинуватила Францію у "таємному" вивезенні з України культурних цінностей.

"Французи продовжують ту частину своєї історії, яка взагалі-то має бути віддана забуттю - справа своїх пращурів, які заяймалися таємним вивезенням із України культурних цінностей - зокрема, старовинних ізраїльских ікон для їхнього нібито, як вони це формулюють, збереження у Франції", - сказала речниця МЗС РФ.

Вона додала, що "київський режим продовжує зачистку інформаційного простору, введення тотальної цензури у країні".

Відправлення західних військ в Україну

У березні президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. За його словами, Франція може розмістити свої війська в Україні.

Як сказав Макрон, "нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам".

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