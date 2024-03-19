Наришкін погрожує, що військові стануть пріоритетною метою для російських ударів.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито вже готує контингент для відправки в Україну.

У коментарі пропагандистському ТАСС він сказав, що перша група складатиметься з близько 2 тисяч військовослужбовців. "Французький військовий підрозділ в Україні стане легітимною і пріоритетною метою для російських збройних сил", - заявив глава СЗР.

При цьому Наришкін каже, що армія Франції, яка не воює в Україні, вже нібито зазнала найбільших з часів війни в Алжирі втрат. Міністерство Збройних сил Франції відреагувало на слова Наришкіна в мікроблозі X (раніше Twitter).

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"Інформація, передана Сергієм Наришкіним, директором російської зовнішньої розвідки, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко застосовуваної Росією. Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій такого роду".

Війська НАТО в Україні:

Як відомо, російська пропаганда неодноразово стверджувала про те, що в України нібито не залишилося військовослужбовців, тож російські загарбники воюють з "іноземними найманцями" та "військами НАТО".

Однак на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати відправлення західних військ в Україну в майбутньому, в Росії відреагували погрозами.

Так, кремлівський правитель Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які відправлять в Україну своїх військових.

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