За його словами, Франція може розмістити свої війська в Україні, аби протистояти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Parisien, його слова цитує Le Monde.

"Можливо, в якийсь момент - я не хочу цього, я не буду брати на себе ініціативу - нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", - запевнив політик.

Відомо, що про те, що не варто виключати варіанту введення західних військ в Україну, Макрон заявив в кінці лютого. На такі слова бурхливо відреагували в Берліні та інші європейські партнери.

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Водночас різні погляди щодо можливості наземних операцій та надання Києву ракет дальнього радіусу дії можуть підірвати співпрацю між союзниками. Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відреагував на заяву Макрона щодо цього питання та заклик французького лідера до партнерів не бути "боягузами".

Заяви Макрона щодо війни в Україні: останні новини

Раніше Макрон назвав Росію спільним ворогом. За його словами, президент РФ Володимир Путін думав, що Європа розділиться на різні табори та, що єдиної позиції щодо війни в Україні та її можливого членства в ЄС не буде. Французький лідер також хоче, аби Росія не бачила визначеності під час сьогоднішніх подій.

Крім того, в п'ятницю, 16 березня, Макрон провів зустріч зі своїми німецькими та польськими колегами, яка відбулася у Берліні на знак солідарності з Україною. Після зустрічі президент Франції запевнив, що три країни так званого Веймарського трикутника зробили спільну заяву та запевнили, що є єдиними у своїй меті "ніколи не дозволити Росії перемогти і підтримувати український народ до кінця".

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