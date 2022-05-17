Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість ЗСУ підготувати та створити оборонні рубежі, на яких українські війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання.

Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

"Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Наразі розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців.

"Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають", - повідомляють у штабі.

"Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС", - додали у штабі.

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість ЗСУ підготувати та створити оборонні рубежі, на яких українські війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору.

"Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя. Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію військових з "Азовсталі". "Українські герої потрібні Україні живими", - зазначив президент.

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