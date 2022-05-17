Президент підкреслив, що робота з повернення українських військових триває і "потребує делікатності і часу".

Президент України Володимир Зеленський про евакуацію військових з "Азовсталі": українські герої потрібні Україні живими.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Завершується 82-й день нашої оборони. Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну і наших людей. Що стосується ситуації в Маріуполі: завдяки діям українських військових-Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ООН сподіваємося, що вдасться зберегти життя наших хлопців... Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - зазначив президент .

Зеленський підкреслив, що робота з повернення українських військових триває.

"Ця робота потребує делікатності і часу", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.