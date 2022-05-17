53 тяжкопоранених бійців евакуювали в Новоазовськ.

Україна почала операцію зі звільнення захисників Маріуполя, які 82 дні героїчно відтягували сили Російської загарбницької армії.

Про це повідомила Ганна Маляр.

За її словами, 16 травня в Новоазовськ евакуювали 53 тяжкопоранених бійців для надання їм медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для подальшого повернення додому буде здійснена процедура обміну.

Щодо захисників, які все ще залишаються на території "Азовсталь", спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку.

"Завдяки захисникам Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил і отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання захисники Маріуполя виконали в повному обсязі", - заявила Маляр.

За її словами, в України немає можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України і всього світу - зберегти життя захисників Маріуполя.

Нагадаємо, що ввечері 16 березня командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що заради збереження життів Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з "Азовсталі" рашисти продовжували спроби захопити завод. Вони наносили ракетно-бомбові удари по території заводу і штурмували його.

У Міністерстві оборони України заявляли, що для порятунку захисників "Азовсталі" задіяні всі можливі міжнародні організації і, практично, всі лідери світу, проте президент РФ Володимир Путін не дає згоди.

А сім'ї захисників Маріуполя закликали допомогти їм навіть главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.