'Гаряче' на двох напрямках: Генштаб розкрив, де окупанти безперервно штурмують ЗСУ

Сьогодні на фронті відбулось загалом вже 47 бойових зіткнень.

Росіяни активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках – там сьогодні зафіксовано 25 штурмів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у оперативному зведенні станом на 10.00 30 червня.

Зазначається, що з початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень, агресор завдав вісім авіаційних ударів (16 КАБ) та 38 ударів дронами-камікадзе, здійснив 667 обстрілів позицій наших військ.

"Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено. П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають… Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, дві атаки тривають", - зазначає Генштаб. Відео дня

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі Глибокого.

"На Куп’янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку наші війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки. На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито", - мовиться у зведенні.

На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

На Времівському напрямку наші війська відбивають дві атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

За інформацією Генштаба, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет, 48 авіаційних ударів, зокрема із застосуванням 90 КАБ.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України за добу, що минула, уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1140 осіб, сім танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одна РСЗВ, два засоби ППО, 46 БпЛА ОТР, дві ракети, 75 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

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