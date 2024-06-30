ЗСУ продовжують нищити російських окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські Сили оборони за минулу добу знищили 1140 окупантів та перетворили на металобрухт десятки одиниць ворожої техніки, йдеться у повідомленні Генштабу.

"Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 542 тисяч 700 осіб", - йдеться у повідомленні.

Що стосується техніки окупантів, то станом на 30 червня знищено:

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  • танків ‒ 8080 (+7) одинимць,
  • бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19),
  • артилерійських систем – 14533 (+53),
  • РСЗВ – 1110 (+1),
  • засобів ППО ‒ 873 (+2),
  • літаків – 360,
  • гелікоптерів – 326,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
  • крилатих ракет ‒ 233,
  • кораблів/катерів ‒ 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75),
  • спеціальної техніки ‒ 2448 (+12)
Втрати ворога на 30 червня / Інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті - новини

За даними Інституту вивчення війни, українські сили відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські окупанти просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька та міста Донецьк. Крім того, російські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська.

А за даними DeepState, російські загарбники просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному. Просування супротивників також зафіксовано у районах Новоселівки Першої та Невського.

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