Українські Сили оборони за минулу добу знищили 1140 окупантів та перетворили на металобрухт десятки одиниць ворожої техніки, йдеться у повідомленні Генштабу.
"Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 542 тисяч 700 осіб", - йдеться у повідомленні.
Що стосується техніки окупантів, то станом на 30 червня знищено:
- танків ‒ 8080 (+7) одинимць,
- бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19),
- артилерійських систем – 14533 (+53),
- РСЗВ – 1110 (+1),
- засобів ППО ‒ 873 (+2),
- літаків – 360,
- гелікоптерів – 326,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
- крилатих ракет ‒ 233,
- кораблів/катерів ‒ 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75),
- спеціальної техніки ‒ 2448 (+12)
Ситуація на фронті - новини
За даними Інституту вивчення війни, українські сили відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські окупанти просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька та міста Донецьк. Крім того, російські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська.
А за даними DeepState, російські загарбники просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному. Просування супротивників також зафіксовано у районах Новоселівки Першої та Невського.