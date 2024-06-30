Знищено понад 50 артсистем та понад 70 одиниць автомобільної техніки та цистерн.

Українські Сили оборони за минулу добу знищили 1140 окупантів та перетворили на металобрухт десятки одиниць ворожої техніки, йдеться у повідомленні Генштабу.

"Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 542 тисяч 700 осіб", - йдеться у повідомленні.

Що стосується техніки окупантів, то станом на 30 червня знищено:

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танків ‒ 8080 (+7) одинимць,

бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19),

артилерійських систем – 14533 (+53),

РСЗВ – 1110 (+1),

засобів ППО ‒ 873 (+2),

літаків – 360,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),

крилатих ракет ‒ 233,

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75),

спеціальної техніки ‒ 2448 (+12)

Ситуація на фронті - новини

За даними Інституту вивчення війни, українські сили відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські окупанти просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька та міста Донецьк. Крім того, російські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська.

А за даними DeepState, російські загарбники просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному. Просування супротивників також зафіксовано у районах Новоселівки Першої та Невського.

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