ЗСУ відбили втрачені позиції під Кремінною, росіяни просунулися в Часовому Яру, - ISW

Крім того, аналітики підтверджують просування загарбників під Куп'янськом.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські окупанти просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька та міста Донецьк, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Вісь №1 – Харківська область

29 червня Жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські мілблогери стверджували, що російські сили завдають ударів з термобаричної артилерії ТОС-1А в напрямку Липців і що окупанти знищили переправу через річку Вовча у Вовчанську.

На території Вовчанського агрегатного заводу діють підрозділи російської 83-ї повітряно-десантної бригади. Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російські війська намагалися вивести частини цієї бригади 83-ї бригади ВДВ, які стали небоєздатними.

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Вісь №2 – Луганська область

Російські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська, а українські сили мають успіх поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії в Іванівці, (південний схід від Куп'янська).

Водночас українські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і в лісовій зоні на південний захід від Кремінної.

Російський мілблогер стверджував, що російські сили просунулися приблизно на один кілометр на південний схід від Синьківки (на північний схід від Куп’янська) і захопили позиції на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська). Інший російський мілблогер стверджував, що російські сили витіснили українські сили з лісистих масивів на схід від Мясожарівки (на захід від Сватового) і просунулися до адміністративних кордонів населеного пункту. Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися поблизу Невського (на південний захід від Сватового).

Український військовослужбовець, який діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська за допомогою безпілотників скидають на українські позиції на цьому напрямку хімічні боєприпаси, запальні речовини, гази та отруйні речовини.

Вісь №3 – Донецька область

29 червня російські війська продовжили наземні наступи на сіверському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Росіяни стверджували, що нещодавно захопили Роздолівку і просуваються до Переїзного. ISW не знайшов докази цих тверджень.

Водночас окупанти просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в мікрорайоні "Канал". Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в лісовій зоні на південь від Калинівки (на північ від Часового Яру).

Російські сили нещодавно незначно просунулися в Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Торецька. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Шуми, хоча російські та українські джерела почали стверджувати, що російські війська захопили населений пункт ще 22 червня.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Північного та Залізного (обидва на південний схід від Торецька) і просунулися до 2,3 кілометра вглиб і 1,65 кілометра в ширину на околицях Південного (на південний схід від Торецька).

29 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Авдіївки, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські сили нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах південно-західної Красногорівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, на яких показано, як українські сили відбивають російську механізовану атаку розміром приблизно у взвод, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Костянтинівки.

Російські джерела стверджували, що російські сили просунулися у східну Максимілянівку (на захід від Донецька).

Вісь №4 - Південь

29 червня тривали позиційні бойові дії в західній частині Запорізької області. 29 червня російські війська вели наступальні дії в районі Роботиного, Вербового, Малої Токмачки та Новоданилівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що українські війська завдали удару по російському дизельному потягу з безпілотників FPV поблизу Токмака.

29 червня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 червня на фронті тривають запеклі бої. На передовій відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою обстановка протягом дня залишалася на Покровському напрямку. На Куп’янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась.

Водночас аналітик Bild Юліан Рьопке пише, що серед окупаційних військ РФ в Україні лютує тиф та холера. Уже є летальні випадки, кількість захворювань зростає.

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