Через відсутність техніки комунальники не можуть працювати.

Бойовики так званої "ДНР" вкрали всю комунальну техніку. Її використовували для риття захисних споруд від Збройних сил України.

За даними Центру національного опору, через відсутність техніки комунальники припинили свою роботу. Техніку дають в користування тільки для непередбачених ремонтних робіт.

Водночас російська пропаганда постійно розповідає про поповнення парку комунальної техніки на тимчасово окупованій території Донецької області, але вона закріплена за російським військовими.

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Крім того, раніше гауляйтери "ДНР" вкрали 216 одиниць сільгосптехніки для російського АТ "Агрокомплекс ім. Ткачова". Техніка знаходилася на складах фермерств на захоплених територіях. Її перевезли на територію агрокомплексу в Краснодарі, власником якої є колишній міністр сільського господарства РФ і екс-губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов.

Ситуаия в Донецькій області - що відомо

10 грудня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу внаслідок обстрілів росіян поранення отримали четверо цивільних - двоє у Бахмуті, один в Авдіївці та один у Костянтинівці.

При цьому він зазначив, що з 24 лютого Донецької області окупанти вбили 1 251 місцевих жителів, а ще 2 715 отримали поранення без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Станом на 11 грудня в Донецькій області під удари росіян за добу потрапили вісім населених пунктів - пошкоджено 11 житлових будинків і магазин, є поранені мирні жителі.

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