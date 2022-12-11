Його вже публічно критикують проміжні лідери "ДНР".

Російський диктатор Володимир Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку колишніх проміжних лідерів "ДНР" та ветеранів через нездатність своєї армії військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Путіна вже публічно критикують відомі бойовики, зокрема колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін. Терорист прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька з артилерійської зони, хоча й визначив захист мирних жителів Донбасу як одну із цілей російської "спеціальної військової операції".

"Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Міністерство оборони Росії вважає війну успішною", - зазначають аналітики.

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Крім того, колишній "міністр безпеки ДНР" Олександр Ходаковський також "відзначився" критикою на адресу Путіна. Він несподівано заявив, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим.

Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що Путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу Валерія Герасимова . Він також звинуватив російські збройні сили в тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони міста Донецька

"Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною "ДНР", ветеранськими спільнотами та Путіним. Російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися за Путіна, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу", - зазначили в ISW.

В Інституті нагадали, що після окупації Лисичанська у мережі з'явилися відеоматеріали, на яких бойовики "ЛНР"відмовилися воювати за територію "ДНР". Аналітики припускають, що ідеологи Путіна визначили Донецьку область пріоритетною під час окупації Донбасу перед максималістичною метою Путіна – захопити всю Україну. Втім, плани Путіна з тріском провалюються, а критика його війни щодня посилюється.

Ситуація в Донецькій області зараз - що треба знати

Найгарячішими точками на Донбасі в Генштабі вважають Бахмутський та Авдіївський напрямки. Росіяни намагаються йти у наступ, ЗСУ тримають оборону.

6 грудня російські загарбники поскаржилися на "прильоти" в тимчасово окупованому Донецьку. Нібито через обстріл у місті виникли пожежі.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповідав, що ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку, роззосередившись на невеличкі групи. Зокрема, найманці ПВК "Вагнер" створюють невеликі штурмові групи, які намагаються діяти розосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагатися проникнути в окопи.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко , 10 грудня, повідомив, що за добу в області внаслідок обстрілів окупантів поранень зазнали четверо цивільних: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці.

8 грудня чиновник повідомляв, що за добу в регіоні через ворожі обстріли загинуло 9 цивільних.

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