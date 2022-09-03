На його думку, це відбудеться протягом декількох днів.

Радник офісу президента Олексій Арестович повідомив, де варто очікувати посилення інтенсивності боїв.

За його словами, найближчим часом більше активності окупанти проявлять на Донецькому та Запорізькому напрямках

"Путін наказав взяти Донецьку область до 15 вересня. Це означає, що ці гаврики активізуються і вже активізувалися. На основних напрямках буде в найближчу добу-дві, а може два тижні посилення боїв", - зазначив Арестович.

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Нагадаємо, також Арестович прокоментував ситуацію в Херсонській області. Так, українські військові не взяли ще Херсон, але це не означає, що операція на півдні забуксувала або провалилася. Збройні Сили України планомірно знищують склади і озброєння.

За словами Арестовича, операція йде планомірно. Він вказав, що ЗСУ руйнують логістику противника, системи ППО, склади з паливом і боєприпасами.

Відзначимо також, що в Херсоні сталася перестрілка російських військових і співробітників ФСБ: троє вбиті

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