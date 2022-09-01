Двоє ФСБшників і один контрактник, згідно з документами, загинули на місці, ще двоє були госпіталізовані.

В одному з кафе окупованого Херсона сталася смертельна перестрілка російських військових і співробітників ФСБ. В результаті інциденту троє загинули, ще двоє поранені.

Про це пише Yahoo News з посиланням на звіт, підготовлений військовим слідчим відділом Слідкому РФ по Чорноморському флоту.

Перестрілка сталася ще 19 червня, але документи про це спливли тільки в серпні.

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Повідомляється, що четверо співробітників ФСБ увійшли в кафе і виявили там двох контрактників, які "бездіяльно проводили час, розпиваючи спиртні напої".

ФСБшники зробили їм зауваження, тоді один з контрактників дістав пістолет і вистрілив у підлогу. Між ними сталася перепалка, інший контрактник відкрив стрілянину з АК-74 по силовиках, ті відкрили вогонь у відповідь.

Двоє ФСБшників і один контрактник, згідно з документами, загинули на місці, ще двоє були госпіталізовані з "пораненнями різного ступеня тяжкості" в Севастополь.

Четвертий співробітник ФСБ зник з місця злочину.

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