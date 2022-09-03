За його словами, в день ЗСУ ліквідовують сотні окупантів.

Щодобові втрати російської окупаційної армії виросли і досягають декількох сотень солдатів.

Про це заявив радник ОПУ Олексій Арестович. За його словами, втрати становлять зараз 300-350 убитими щодня.

"Вчора за результатами одного з ударів по їх плацдарму на правому березі з одного тільки місця вивезли три "КамАЗи" 200-х. Це тільки один удар. Таких ударів за добу штук 10. Можемо тільки уявити, що там відбувається", - зазначив Арестович.

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Нагадаємо, також Арестович прокоментував ситуацію в Херсонській області. Так, українські військові не взяли ще Херсон, але це не означає, що операція на півдні забуксувала або провалилася. Збройні Сили України планомірно знищують склади і озброєння.

За словами Арестовича, операція йде планомірно. Він вказав, що ЗСУ руйнують логістику противника, системи ППО, склади з паливом і боєприпасами.

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