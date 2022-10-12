Резолюцію підтримали 143 країни.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України попри намагання Росії заблокувати цей процес.

Про це у своєму Telegram-каналі написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вітаю результати голосування 11-ї позачергової спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН по Україні. Голосування завершилось на користь України і світової демократії. Проект резолюції "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту Об'єднаних Націй" було підтримано делегатами попри намагання Росії заблокувати цей процес", - зазначив він.

Відео дня

Омбудсмен додав, що 143 країни зі 193 проголосували "за", 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 - "утримались".

Лубінець нагадав, що ця спецсесія проводиться на підставі голосування, яке відбулося у Раді Безпеки 27 лютого, та ухваленої у 1950 році резолюції "Єдність в ім'я світу".

"Ця процедура дозволяє обходити вето будь-якого з постійних членів Ради Безпеки, в даному випадку - Росії, яка раніше блокувала в Раді Безпеки резолюцію, яка засуджувала її дії на території України", - зазначив він.

Спроба анексії територій України: що відомо

23-27 вересня російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.