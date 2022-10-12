78% росіян вважають, що результати "референдумів" в так званих "ДНР", "ЛНР" відображають думку більшості жителів цих територій.

У Росії майже 80% громадян підтримали "приєднання" так званих "ДНР", "ЛНР", а також окупованих Херсонської та Запорізької областей до РФ.

Результати опитування опублікував фонд "Громадська думка".

В опитуванні взяли участь півтори тисячі осіб в 53 суб'єктах Росії. За результатами дослідження, 78% опитаних підтримали анексію, 7% висловилися проти. Інші або вагалися з відповіддю, або заявили, що згодні з анексією "тільки деяких територій".

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37% респондентів вважають, що "референдуми" в так званих "ДНР" і "ЛНР" були проведені своєчасно, а 44% думають, що їх потрібно було провести раніше. 6% заявили, що "референдуми" не варто було проводити. Схожі відповіді були отримані на аналогічне питання про Херсонську та Запорізьку області.

78% росіян, згідно з опитуванням, вважають, що результати "референдумів" в в так званих "Л/ДНР" відображають думку більшості жителів цих територій. На питання про Херсонську та Запорізьку області показник впевненості в чесності "голосування" знизився до 68-69%, а кількість не відповіли на питання зросла до 22-23%. При цьому тільки 7-8% респондентів вважають, що "референдуми" не відображають думку більшості жителів анексованих територій.

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Незважаючи на це президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Підозру в колабораційній діяльності отримав ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник за проведення фейкового "референдуму".