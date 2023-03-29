Це другий візит керівника МАГАТЕ атомну станцію, відтоді як її окупували росіяни.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома" й публікує відео, на якому видно, що авто Гроссі супроводжують російські військові.

Під час цього візиту на ЗАЕС Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на станції, поспілкуватися з атомниками, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку повномасштабної війни окупанти постійно обстрілюють ЗАЕС.

У вересні 2022 року МАГАТЕ вперше відвідало Запорізьку атомну електростанцію, захоплену росіянами. З того часу частина місії МАГАТЕ постійно перебуває на станції.

Представники України постійно наголошують на тому, що ЗАЕС потрібно деокупувати, адже Росія своїми діями ставить під загрозу безпеку на станції.

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