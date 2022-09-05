Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Сьогодні четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції.

Про це повідомив в Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", - написав він.

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Також голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух 4 вересня в ефірі телевізійного проекту "FREEDOM" говорив про ситуацію навколо ЗАЕС і ворожих атаках.

"Щодо обстрілів атомної станції з міномета - всі розуміють, що цією зброєю з підконтрольної території до станції не дістати. Це Інсценування окупантів, щоб створити картинку для МАГАТЕ, але у них так нічого і не вийшло. Тільки пошкодили лінію електропередач, вивели в резерв 5-й і зараз працює тільки один 6-й енергоблок зі зниженою потужністю. Цієї енергії вистачає на підтримку роботи станції", - розповів він.

Старух повідомив, що протягом тижня Енергодар щільно обстрілювався, навіть з вертольота. "Тому від міжнародної місії ми очікуємо чітких дій, які будуть спрямовані на демілітаризацію об'єкта, зони навколо нього, контроль ядерної безпеки", - додав він.

Старух зазначив, що "безвідповідальність окупанта призвела до того, що в неділю з 17.00 припинилося електропостачання на Мелітопольський, Бердянський і Василівський напрямки". Він додав, що тривають обстріли населених пунктів на лінії розмежування, руйнуються мережі.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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