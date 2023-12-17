Згодом листа із обіцянками відібрали у командира "Азову".

Під час виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" у травні 2022 року російський генерал Головного розвідувального управління (ГРУ) у листі обіцяв українським воїнам гарантії безпеки та звільнення з полону через три-чотири місяці.

Про це розповів звільнений з полону офіцер "Азову" Костянтин Кожекін в інтерв'ю BBC Україна. Цього листа отримав командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко.

За словами Кожекіна, лист було підписано першим заступникоом начальника ГРУ Росії генерал-лейтенантом Володимиром Алєксєєвим. У травні 2022 року цей генерал приїхав на "Азовсталь".

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Кожекін розповів, що лист, в якому містилася обіцянка звільнення українських захисників з полону протягом трьох-чотирьох місяців, у "Редіса" забрали під час першого ж допиту. Сам він каже, що не вважав лист реальною гарантією.

"Лист за підписом Володимира Алєксєєва був у нашого командира на момент виходу в полон. Це не було ніякою гарантією, тому що будь-які домовленості російська сторона порушує легко", - зазначає "азовець".

Вихід з "Азовсталі"

Близько двох місяців захисники "Азовсталі" в Маріуполі у важких умовах тримали оборону, що не дозволило росіянам рухатися на інших напрямках. Росіяни щодня били по території "Азовсталі" ракетами, бомбами, артилерією і з танків, проводячи наземні атаки і штурми.

16 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що відданий наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Українські військові здалися в полон за наказом, під обіцянку, що росіяни збережуть їм життя і повернуть додому в рамках обміну.

Станом на 11 січня 2023 року в російському полоні перебувало близько 2 тисяч захисників "Азовсталі".

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