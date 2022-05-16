В "Азові" наголосили, що жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

Захисники Маріуполя 82 дні перетягують переважальні сили ворога на себе та сподіваються на підтримку українського народу.

Про це йдеться у відеозверненні командира "Азову" Дениса Прокопенка ("Редіса").

Він наголосив, що на війні немає повністю безпечних планів та операцій, відтак необхідно усвідомити, чи прораховані всі ризики і чи пропрацьований план "Б", який має поєднувати виконання поставленої задачі та збереження особового складу.

"Можливо саме тому війна - це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами, тим паче коли твоє рішення затверджене вищим військовим керівництвом", - зазначив Прокопенко.

У повідомленні "Азову", яке супроводжувало відеозверенення командира, наголошується, що захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважальні сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

"Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - наголосили в "Азові".

Сьогодні, 16 травня, російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

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