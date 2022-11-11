У душ могли повести раз на тиждень, а могли й не повести, згадує жінка.

Військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна розповіла, яким було її перебування у російському полоні після того, як її розлучили з 4-річною донькою Алісою.

В інтерв'ю УНІАН вона поділилися, що щодня полонені прокидалися під гімн Росії, який вмикали окупанти. У камері було забагато людей, тож пересування було неможливим.

Єдиною розвагою, каже Вікторія, було читання. Крім того, дехто працював - полов траву, випікав хліб.

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"Хлопці розносили воду. З ними розмовляти не можна було, бо за ними постійно був конвой, і якщо вони щось скажуть, то потім їм, звісно, буде непереливки. Тому все це відбувалося мовчки. Лікування там жодного не було. І все, в принципі: сніданок, обід, вечеря", - згадує Обідіна.

Із гігієнічними процедурами теж все було складно: у душ могли повести раз на тиждень, а могли й не повести. Вода там була льодяна, але доводилося митися й у такій.

"Іноді виводили на прогулянки, коли вважали це потрібним. Це могло бути один раз на чотири дні, могло бути один раз на два тижні. По-різному. Всього на 20 хвилин, щоб повітрям подихати. Свіжого повітря у нас не було, на вікнах були залізні решітки, у них просвердлені дірочки, через які мало заходити повітря…" - розповіла Вікторія.

Як Вікторію Обідіну розлучили з донькою Алісою

17 жовтня обміняли з російського полону 108 українок. Також під час великого жіночого обміну повернулася в Україну Вікторія Обідіна - військова медикиня, яку розлучили з донькою Алісою на "Азовсталі".

Жінка досі не побачилась з дитиною. Наразі Аліса з бабусею живуть у Польщі, а перші 1,5 місяця війни дитина провела з мамою у бункері на "Азовсталі". Вікторія Обідіна майже півроку пробула у полоні. Тепер, щоб побачитись з донькою, їй спочатку потрібно зробити закордонний паспорт.

Майже весь час перебування у полоні, каже Вікторія, вона остаточно не знала про долю своєї 5-річної доньки.

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