Головною метою українського контрнаступу стане розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом.
Таку думку висловив екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Німецькій хвилі". Він поділився думкою, що майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту, аби мати ефект, пробити сухопутний коридор між Кримом та Росією. "Крим - вирішальна територія. Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 км навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А решта Донбасу буде пізніше", - поділився Ходжес.
Щодо ситуації в Бахмуті, то він зауважив, що бої навколо міста мали дуже високу ціну, але це було необхідно. "Генштаб побачив, що може зупинити російські війська в Бахмуті та виснажити їх, змусити використати багато ресурсів", - пояснив Ходжес.
Він зазначив, що ВСУ активно готуються до наступу, але росіяни намагатимуться діяти на випередження. "Але я думаю, що українці оберуть правильні момент та місце, коли погода, стан доріг - усі умови будуть сприятливим для того, аби можна було залучити більше зброї великої дальності ураження. А це дасть їм змогу зробити Крим вразливим. Робити приціл на командні пункти, склади боєприпасів - вразити велику кількість військ можна за допомогою прицільних ударів по таких окремо взятих цілях", - пояснив ситуацію він.
Ходжес зазначив, що західні партнери України, в тому числі США, Німеччина, Великобританія та Франція усвідомлюють, наскільки важливий цей контрнаступ, тому маємо "побачити успіх України".
"Ми хочемо, аби Україна перемогла. Тобто я б не сказав, що тут все або нічого. Впевнений, що Україна, Генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують робити, і я думаю, що цей наступ буде здатний, чи-то потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ", - сказав він.
Український контрнаступ
В останні дні пожвавились розпови про майбутній український контрнаступ. При цьому 6 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про детальні плани цієї операції знають 3-5 осіб на світі. А сьогодні вранці стало відомо, що в мережу "злили" важливі дані про майбутній контрнаступ ЗСУ.