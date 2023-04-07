Він сказав, що, можна вбити всіх російських солдат в радіусі 200 км навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все.

Головною метою українського контрнаступу стане розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом.

Таку думку висловив екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Німецькій хвилі". Він поділився думкою, що майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту, аби мати ефект, пробити сухопутний коридор між Кримом та Росією. "Крим - вирішальна територія. Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 км навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А решта Донбасу буде пізніше", - поділився Ходжес.

Щодо ситуації в Бахмуті, то він зауважив, що бої навколо міста мали дуже високу ціну, але це було необхідно. "Генштаб побачив, що може зупинити російські війська в Бахмуті та виснажити їх, змусити використати багато ресурсів", - пояснив Ходжес.

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Він зазначив, що ВСУ активно готуються до наступу, але росіяни намагатимуться діяти на випередження. "Але я думаю, що українці оберуть правильні момент та місце, коли погода, стан доріг - усі умови будуть сприятливим для того, аби можна було залучити більше зброї великої дальності ураження. А це дасть їм змогу зробити Крим вразливим. Робити приціл на командні пункти, склади боєприпасів - вразити велику кількість військ можна за допомогою прицільних ударів по таких окремо взятих цілях", - пояснив ситуацію він.

Ходжес зазначив, що західні партнери України, в тому числі США, Німеччина, Великобританія та Франція усвідомлюють, наскільки важливий цей контрнаступ, тому маємо "побачити успіх України".

"Ми хочемо, аби Україна перемогла. Тобто я б не сказав, що тут все або нічого. Впевнений, що Україна, Генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують робити, і я думаю, що цей наступ буде здатний, чи-то потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ", - сказав він.

Український контрнаступ

В останні дні пожвавились розпови про майбутній український контрнаступ. При цьому 6 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про детальні плани цієї операції знають 3-5 осіб на світі. А сьогодні вранці стало відомо, що в мережу "злили" важливі дані про майбутній контрнаступ ЗСУ.

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