Він висловив думку, що після того, як Україна погодиться поступитися півостровом, війна закінчиться.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні віддати Росії Крим для закінчення війни.

Про це пише видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва на зустрічі з журналістами. За його словами, російський президент Володимир Путін "не може захопити територію України".

"Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", - висловив думку бразильський президент.

Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський розмовляв з резидентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва про реалізацію "формули миру". Також вони обговорили дипломатичні зусилля щодо припинення агресії РФ.

Окупація Криму

Росія анексувала Крим у 2014 році. Відтоді українська сторона не полишає зусиль повернути півострів. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розмови про повернення Криму почалися з новою силою. Світові політики заявили, що Україна здатна повернути Крим якщо не військовим, то дипломатичним шляхом. При цьому d Офісі президента деякий час тому заявили, що розмов про поступки Кримом і бути не може.

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