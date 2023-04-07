Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні віддати Росії Крим для закінчення війни.
Про це пише видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва на зустрічі з журналістами. За його словами, російський президент Володимир Путін "не може захопити територію України".
"Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення", - висловив думку бразильський президент.
Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський розмовляв з резидентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва про реалізацію "формули миру". Також вони обговорили дипломатичні зусилля щодо припинення агресії РФ.
Окупація Криму
Росія анексувала Крим у 2014 році. Відтоді українська сторона не полишає зусиль повернути півострів. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розмови про повернення Криму почалися з новою силою. Світові політики заявили, що Україна здатна повернути Крим якщо не військовим, то дипломатичним шляхом. При цьому d Офісі президента деякий час тому заявили, що розмов про поступки Кримом і бути не може.