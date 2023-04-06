Публічні заяви про контрнаступ можуть бути частиною інформаційної війни.

Тільки 3-5 осіб у всьому світі знають, де і коли почнеться всіма очікуваний український контрнаступ. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день людей, що володіють інформацією, де, коли, яким чином будуть починатися ті чи інші дії на території нашої планети, дуже обмежена кількість. Не більше 3-5 осіб", - заявив він.

Данілов попередив, що, коли люди роблять "ті чи інші заяви" про український контрнаступ, ця інформація "не зовсім може відповідати дійсності".

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"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, чого ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите", – підкреслив секретар РНБО.

Що відомо про український контрнаступ

Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков, не криючись, заявив, що українська армія почне масштабний контрнаступ у квітні-травні. Тобто щойно дозволять погодні умови.

Слід зазначити, що цією заявою він жодних таємниць не відкрив. І російська сторона, і українські аналітики, і західні експерти говорять приблизно про те саме. Наприклад, Олексій Арестович ще місяць тому прогнозував початок українського наступу після закінчення весняного бездоріжжя.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що безпосередньо перед початком контрнаступу ЗСУ почнуть активно випалювати російські тили. За цими масованими ударами стане зрозуміло, що атака почнеться в найближчі дні.

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