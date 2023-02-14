На переконання Марка Міллі, українці не зламаються у битві за Бахмут.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінив спроможність армії Російської Федерації прорвати оборону Збройних сил України на Донбасі й подальший хід битви за Бахмут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулось у Брюсселі, відповідаючи на запитання, чи має Росія достатню кількість озброєння для прориву української оборони на Донбасі.

"Чи має Росія спроможності для продовження атаки на Донбасі... Вони (росіяни) просто зараз здійснюють атаку на Донбасі. Їхній прогрес повільний. Це війна на виснаження, яка призводить до великої кількості жертв. Їхнє керівництво і моральний дух не в доброму стані, і вони стикаються з труднощами", - сказав Міллі.

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При цьому генерал США зазначив, що президент РФ Володимир Путін мобілізував на війну проти України декілька сотень тисяч осіб.

"Чи вдасться їм (росіянам) досягти успіху у битві - це ще доведеться з'ясувати. Але ця битва продовжується. Це повільна битва на виснаження у цьому регіоні", - зауважив Міллі.

При цьому він не став прогнозувати, яких заходів можуть вжити Сили оборони України.

Міллі зазначив, що Україна отримає величезні обсяги озброєння, і все залежить від того, як це озброєння буде застосоване.

Крім того, генерал США зазначив, що від Харкова до Херсона лінія фронту є відносно стабільною, навіть якщо відбувається багато боїв.

"Найдинамічніший рух вперед і назад в основному відбувається біля околиць Бахмута. Українці тримаються. Вони воюють з позицій оборони. Росіяни, у першу чергу група "Вагнера", атакують. Я б описав це, як дуже значну битву на виснаження з дуже великими жертвами, особливо з російської сторони", - наголосив Міллі.

Він додав, що у цьому районі не відбувається "вигадливих маневрів", бо спостерігаються фронтальні та хвилеподібні атаки із застосуванням великої кількості артилерії.

"Як довго це триватиме? Це, насправді, складно сказати. Це вже триває впродовж тижнів. Я думаю, це продовжиться до того моменту, доки росіяни зможуть це робити... Я не думаю, що українці зламаються або зазнають краху. Я думаю, що вони продовжать боротися", - сказав Міллі.

Прогнози Міллі

Сьогодні, 14 лютого, після засідання у форматі "Рамштайн-9" Міллі висловив переконання, у війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України.

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