Військові комісаріати РФ отримали завдання поповнити втрати війська окупантів.

На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію.

Своє військо окупант намагається збільшити за рахунок місцевих мешканців - громадян України, зазначає Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"У місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Напередодні Генштаб повідомляв, що РФ готується до прихованої мобілізації в Криму. Зокрема, у Севастополі до військкоматів почали викликати тих, хто мав бронь від мобілізації.

Звільнення Криму

Україна готується до деокупації півострова, що довгі роки перебуває під контролем російських окупантів. Наприкінці листопада в Офісі президента казали, що через півроку Крим вже буде звільнено А колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявляє, що Крим можна звільнити від окупантів до кінця літа, якщо українська армія отримає від країн-партнерів необхідну зброю.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що звільнення окупованого Криму воєнним шляхом малоймовірне, а польський генерал Вальдемар Скшипчак взагалі відкидає цей варіант.

Вас також можуть зацікавити новини: