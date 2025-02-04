Він займатиметься координацією західної допомоги.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов на своїй сторінці у Facebook оголосив, що йде з посади командувача оперативного командування "Південь".

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", – написав Шаповалов.

В середині січня стало відомо, що Зеленський призначив Шаповалова на нову посаду для координації військової допомоги від міжнародних партнерів. Тоді президент зазначав, що ключовим завданням бригадного генерала стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

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Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов — військовослужбовець, бригадний генерал ЗСУ. 16 квітня 2024 року він очолив оперативне командування "Південь".

Шаповалов навчався у Національному університеті "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Раніше Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця".

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