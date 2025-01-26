Натомість генерал-майора Андрія Гнатова направили у Генштаб.

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" Михайла Драпатого.

У вечірньому відеозверненні він повідомив, що доручив посилити ним командний склад українских військ на Донеччині, оскільки саме там зараз найжорстокіші напрямки боїв. Президент зазначив, що генерал-майор збереже повноваження командувача Сухопутних військ ЗСУ:

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад".

Тим часом генерала-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу. За словами президента, його завдання - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом.

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Зміни у командуванні

Як повідомляв УНІАН, президент призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних сил України наприкінці листопада 2024 року.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше суміщав посади командувача і Сухопутних військ, і ОСУВ "Хортиця".

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