Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" Михайла Драпатого.
У вечірньому відеозверненні він повідомив, що доручив посилити ним командний склад українских військ на Донеччині, оскільки саме там зараз найжорстокіші напрямки боїв. Президент зазначив, що генерал-майор збереже повноваження командувача Сухопутних військ ЗСУ:
"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад".
Тим часом генерала-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу. За словами президента, його завдання - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом.
Зміни у командуванні
Як повідомляв УНІАН, президент призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних сил України наприкінці листопада 2024 року.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше суміщав посади командувача і Сухопутних військ, і ОСУВ "Хортиця".