Вже екс-очільник Ок "Південь" Андрій Ковальчук обійняв посаду начальника Військової академії у м. Одеса.

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування. Новопризначеного командира представив особовому складу оперативного командування "Південь" командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зазначається, що Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

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Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

"Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід", - зазначається у повідомленні командування.

Також повідомляється, що генерал-майор Андрій Ковальчук, який до Шаповалова командував ОК "Південь", призначений на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Кадрові зміни у структурах ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні ЗМІ повідомили, що у ЗСУ було звільнено командувачів двох напрямків. Йшлося про командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" генерал-майора Сергія Літвінова. Але офіційної інформації не було.

Вчора стало відомо, що війська оперативного командування "Захід" очолив бригадний генерал Володимир Шведюк.

Раніше, в лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

У березні Зеленський також звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. На цю посаду призначили Олександра Литвиненка.

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