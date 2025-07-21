Він наголосив, що майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті і закликав громадян до свідомого вибору йти служити.

Комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

Про це йдеться у зверненні командувача Сухопутних військ ЗСУ бригадного генерала Геннадія Шаповалова у Facebook. Він зазначив, що одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ, яка включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

"Комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження існування нашої держави", - підкреслив він.

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За його словами, війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки. У зв'язку з цим Шаповалов зазначив, що пілготовка підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Серед них впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад.

Командувач підкреслив, що для нього принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

"Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом", - акцентував генерал і пообіцяв приділяти увагу розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління.

Генерал зазначив, що на його думку перемога залежить від єдності всіх у суспільстві.

"Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни",- підкреслив він.

Шаповалов зазначив, що не зі слів, а з власного досвіду знає про проблеми та виклики, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська. "Гглибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ", - підсумував військовий.

Звільнення Драпатого

Замість звільненого на початку червня Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ було призначено Геннадія Шаповалова. Відповідний указ президента Володимира Зеленського №412/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Драпатий вирішив звільнитися через те, що 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого загинули 12 військових, ще 60 були поранені.

Пізніше Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил.

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