Йдеться про БпЛА для фронту та захисту українських населених пунктів від ворожих повітряних ударів.

Наступного тижня будуть підписані контракти на додаткове фінансування виробництва й постачання дронів для фронту та захисту українських населених пунктів від ворожих повітряних ударів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, головком доповів щодо далекобійних ударів України, зокрема частоти та ефективності дипстрайків.

"Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - запевнив Зеленський.

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Також він розпоаів про ситуацію на Покровському та інших напрямках, де, зазначив, наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп.

"Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - заявив президент.

Крім того, від повідомив про "повне виконання поставлених завдань" у прикордонних районах Сумщини, за що подякував відповідним підрозділам.

"Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!" - сказав Зеленський.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна і США домовилися про інвестиції в українське виробництво дронів. Виступаючи перед журналістами разом із кількома іншими новими міністрами в Києві, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ця угода також призведе до того, що США, найбільший військовий спонсор України у війні з Росією, придбають українські безпілотники.

Крім того, ми писали, що Україна створила морський дрон, який поміщається у ванній. Йдеться про винахід "Урсула", який став останнім поповненням українського флоту безпілотних катерів. Маючи довжину лише один метр, він може бути найменшим у світі авіаносцем, який перевозить дрони для розвідувальних або атакувальних місій.

Також нещодавно з'явилися фото українських дронів-перехоплювачів, які збивають російські "Шахеди". Розробник - український miltech-проєкт ODIN - повідомив, що високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення в повітрі ворожих БпЛА типу Shahed та "Гербера".

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